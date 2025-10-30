Досрочные парламентские выборы в Нидерландах: лидируют сразу две партии

На досрочных выборах в парламент Нидерландов неожиданно лидируют сразу две партии - праворадикальная PVV и проевропейское движение "Демократы-66" (D66).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Отмечается, что в тройке лидеров после обработки львиного большинства голосов оказались праворадикальная PVV и проевропейское движение "Демократы-66" (D66) с результатом в 26% у каждой. Зато либерально-консервативная партия VVD экс-премьера Марка Рютте набрала 22%.
По данным издания, явка на парламентских выборах в Нидерландах составила 76,3%.
При этом, согласно экзитполу, проведенному агентством Ipsos I&O, первое место на выборах должны были занять проевропейское движение "Демократы-66" (D66). Второй, по результатам опроса, шла правая Партия свободы Герта Вилдерса, третья - праволиберальная Народная партия за свободу и демократию.
Напомним, вчера, 29 октября, в Нидерландах состоялись досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента). По всей стране было открыто более 9 тысяч избирательных участков.
По данным СМИ, для участия в голосовании за рубежом зарегистрировалось почти 135 тысяч подданных, что стало рекордом. Место в парламенте получает каждая партия, которая набрала не менее 0,67% голосов.
Для парламентского большинства надо получить 76 депутатских мест из 150. Из-за большого количества фракций это практически невозможно, поэтому большинство, как правило, получает коалиция с участием нескольких партий.
