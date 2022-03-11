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Мы уже достигли стратегического перелома, мы идем к победе, - Зеленский

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла переломный момент в войне против России. По его словам, дальше лишь путь к победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Невозможно сказать, сколько дней нам еще освобождать нашу землю. Но можно сказать, что мы это сделаем. Потому что мы к этому стремимся. Потому что мы уже достигли стратегического перелома, мы уже идем к нашей цели, нашей победе", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что глава Минобороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты уже потеряли инициативу.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что российские военные деморализованы слухами о неспособности РФ платить.

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