Ми вже досягли стратегічного перелому, ми йдемо до перемоги, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла переломний момент у війні проти Росії. За його словами, далі лише шлях до перемоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.
"Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу землю. Але можна сказати, що ми це зробимо. Бо ми цього прагнемо. Бо ми вже досягли стратегічного перелому, ми вже йдемо до нашої мети, нашої перемоги", - заявив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що російські окупанти вже втратили ініціативу.
Нагадаємо, раніше в Генштабі заявили, що російські військові деморалізовані чутками про неспроможність РФ платити.
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