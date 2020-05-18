Не достигли консенсуса: Кулеба рассказал, почему не создали Консультативный совет при ТКГ 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Консультативный совет в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не был создан из-за отсутствия консенсуса между участниками процесса.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, Кулеба опроверг информацию о том, что идею создания Консультативного совета при ТКГ "зарубила" Германия.

"Правда заключается в том, что не был достигнут консенсус со всеми участниками процесса по поводу Консультативного совета", - заявил он.

Напомним, на заседании контактной группы 11 марта стороны договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей - Консультативного совета.

Как известно, на этом заседании присутствовали заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как заявлял Ермак, идею создания такого совета должны были одобрить Германия, Франция и ОБСЕ. Вместе с тем, такая инициатива вызвала серьезный скандал в Украине. В частности, против выступила часть нардепов от "Слуги народа", которые призвали президента не допустить создания такого совета.

Кроме того, по заявлению нардепа от "ЕС" Шевченковский райсуд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело на Ермака и представителя Украины в контактной группе Леонида Кучму из-за якобы госизмены на заседании в Минске.