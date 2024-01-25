Доставляв ракети на аеродром в Енгельс та Бєлгород. ГУР розкрило нові деталі про Іл-76

За його словами, борт Іл-76 було помічено в аеропорту "Енгельс-2", який використовується для забезпечення БК стратегічної авіації РФ. Зокрема мова про ті ракети, які Росія запускає з літаків по території України.

"Це той літак який постачав в Бєлгородську область ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області. Самі росіяни говорять, що ті заходи, які використовуються для постачання сил та засобів противника, використовуються одночасно, ймовірно, для транспортування полонених", - сказав Юсов.

Він зауважив, що якщо це дійсно так, то росіяни фактично зізнались у черговому воєнному злочині.

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

Однак у Росії заявили, що літак нібито перевозив 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що вчора дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.

А вже 25 січня стало відомо, що СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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