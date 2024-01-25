Доставлял ракеты на аэродром в Энгельс и Белгород. ГУР раскрыло новые детали об Ил-76

По его словам, борт Ил-76 был замечен в аэропорту Энгельс-2, который используется для обеспечения БК стратегической авиации РФ. В частности, речь идет о тех ракетах, которые Россия запускает с самолетов по территории Украины.

"Это тот самолет, который поставлял в Белгородскую область ракеты С300 и С400 для ударов по Харькову и области. Сами россияне говорят, что те меры, которые используются для поставок сил и средств противника, используются одновременно, вероятно, для транспортировки пленных", - сказал Юсов. .

Он отметил, что если это действительно так, то россияне фактически признались в очередном военном преступлении.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

Однако в России заявили, что самолет якобы перевозил 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбыте самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что вчера действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

А уже 25 января стало известно, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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