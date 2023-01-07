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Доставка Україні Patriot допоможе захистити Польщу, - глава Міноборони

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Польща, Субота 07 січня 2023 21:22
Доставка Україні Patriot допоможе захистити Польщу, - глава Міноборони Фото: стяг Польщі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак вважає, що розміщення американської та німецької батарей ЗРК Patriot в Україні посилить безпеку його країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар Укрінформу.

За його словами, система Patriot мінімізує ризик повторення ситуації, котра виникла 15 листопада 2022 року. Тоді в Пшеводові поблизу польсько-українського кордону впала ракета.

"Американська та німецька системи Patriot, які будуть доставлені в Україну, також посилять безпеку Польщі. Це мінімізує ризик такої події, з якою ми мали справу 15 листопада минулого року, а також мінімізує ризик відключення світла в Україні, а відтак чергової хвилі міграції", - підкреслив Блащак.

Міністр також розповів, що до Польщі від Німеччини буде направлено ЗРК Patriot. Його розмістять у Люблінському воєводстві, що межує з Волинською областю. Блащак сказав, що наразі ще невідомо, скільки пускових установок передадуть Польщі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про надання Україні нового рекордного пакета військової допомоги. Сума допомоги становила 3,075 млрд доларів

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