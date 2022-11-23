Достатній ресурс: НБУ стимулюватиме купівлю банками держоблігацій і поповнення держбюджету

"Високий рівень ліквідності в банківській системі свідчить про наявність у банків достатнього ресурсу для вкладення в державні боргові цінні папери", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-служби, захист макроекономічної та курсової стабільності потребує невідкладної та максимальної мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів за посилення посередницької ролі банків.

"Наявність спільної консолідованої позиції НБУ і Міністерства фінансів щодо монетарної і фіскальної політики та розвитку ринку ОВДП дозволить максимально використати внутрішні ресурси для фінансування оборонних та соціальних видатків. Крім того, такі узгоджені дії регуляторів є вкрай важливими для наших міжнародних партнерів під час ухвалення рішень щодо зовнішньої фінансової підтримки України", - наголосив голова НБУ Андрій Пишний під час наради з топ-менеджерами системно важливих та корпоративних банків 21 листопада в Харкові.

За даними прес-служби, голова НБУ та його заступники обговорили з учасниками зустрічі важливі питання для фінансового сектору: