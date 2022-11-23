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Достатній ресурс: НБУ стимулюватиме купівлю банками держоблігацій і поповнення держбюджету

Фото: банки України будуть купувати держоблігації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк Україні у межах свого мандату та у співпраці з Міністерством фінансів буде створювати привабливі умови для того, щоб банки збільшували свої вкладення в державні боргові цінні папери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Високий рівень ліквідності в банківській системі свідчить про наявність у банків достатнього ресурсу для вкладення в державні боргові цінні папери", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-служби, захист макроекономічної та курсової стабільності потребує невідкладної та максимальної мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів за посилення посередницької ролі банків.

"Наявність спільної консолідованої позиції НБУ і Міністерства фінансів щодо монетарної і фіскальної політики та розвитку ринку ОВДП дозволить максимально використати внутрішні ресурси для фінансування оборонних та соціальних видатків. Крім того, такі узгоджені дії регуляторів є вкрай важливими для наших міжнародних партнерів під час ухвалення рішень щодо зовнішньої фінансової підтримки України", - наголосив голова НБУ Андрій Пишний під час наради з топ-менеджерами системно важливих та корпоративних банків 21 листопада в Харкові.

За даними прес-служби, голова НБУ та його заступники обговорили з учасниками зустрічі важливі питання для фінансового сектору:

  • перспективи погодження програми МВФ;
  • необхідність забезпечити неемісійне фінансування бюджету;
  • питання розвитку внутрішнього боргового ринку як необхідної передумови отримання достатніх обсягів міжнародного фінансування у 2023 році;
  • підтримання безперебійної роботи банківської системи, зокрема в умовах руйнувань ворогом енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, поки що найбільший внесок в фінансування дефіциту держбюджету вносить НБУ за рахунок емісії гривні.

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