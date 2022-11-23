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Достаточный ресурс: НБУ будет стимулировать покупку банками гособлигаций и пополнение госбюджета

Фото: банки Украины будут покупать гособлигации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины в рамках своего мандата и в сотрудничестве с Министерством финансов будет создавать привлекательные условия для того, чтобы банки увеличивали свои вложения в государственные долговые ценные бумаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Высокий уровень ликвидности в банковской системе свидетельствует о наличии у банков достаточного ресурса для вложения в государственные долговые ценные бумаги", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, защита макроэкономической и курсовой стабильности нуждается в безотлагательной и максимальной мобилизации внутренних финансовых ресурсов за усиление посреднической роли банков.

"Наличие общей консолидированной позиции НБУ и Министерства финансов относительно монетарной и фискальной политики и развития рынка ОВГЗ позволит максимально использовать внутренние ресурсы для финансирования оборонных и социальных расходов. Кроме того, такие согласованные действия регуляторов крайне важны для наших международных партнеров при принятии решений по внешней финансовой поддержки Украины", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный во время совещания с топ-менеджерами системно важных и корпоративных банков 21 ноября в Харькове.

По данным пресс-службы, глава НБУ и его заместители обсудили с участниками встречи важные вопросы для финансового сектора:

  • перспективы согласования программы МВФ;
  • необходимость обеспечить неэмиссионное финансирование бюджета;
  • вопросы развития внутреннего долгового рынка как необходимой предпосылки для получения достаточных объемов международного финансирования в 2023 году;
  • поддержание бесперебойной работы банковской системы, в частности, в условиях разрушений врагом энергетической инфраструктуры.

Напомним, пока наибольший вклад в финансирование дефицита госбюджета вносит НБУ за счет эмиссии гривны.

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Национальный банк УкраиныОВГЗ