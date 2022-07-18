Достали из-под завалов. Число погибших от ракетного удара по Днепру возросло

В Днепре из-под завалов достали тело погибшего в результате ракетного удара на прошлой неделе. Число погибших достигло 4.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

Он также подчеркнул, что ракетная атака унесла жизни четырех человек, шестнадцать получили ранения. Семеро из них сейчас в больнице.

"Спасатели достали из-под завалов тело погибшего из-за ракетного удара в Днепре. Поисково-спасательные работы на промышленном предприятии завершены", - отметил он.

Напомним, российские войска ударили ракетами по Днепру 15 июля. Всего было выпущено шесть ракет, четыре из них сбили.

Также сообщалось, что целью удара был "Южмаш" и один из районов города.

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