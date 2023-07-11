Дослідники звинуватили деякі великі компанії у порушенні обіцянок піти з РФ, - CNN

За словами автора дослідження Єльського університету Джеффа Зонненфельда, відхід компаній з країни-агресора завдав Москві та економіці РФ серйозного фінансового та символічного ударів.

Дане дослідження ґрунтується на інформаторах, місцевих експертах, студентах, які працюють у РФ, корпоративних документах та повідомленнях засобів масової інформації. Так було виявлено фірми, які команда науковців звинуватила у порушенні своїх обіцянок піти чи принаймні різко скоротити свою присутність у Росії.

Серед них такі відомі компанії, як Heineken, Unilever, Philip Morris та виробник Oreo Mondelez.

"Ці компанії порушують свої обіцянки. Вони діють як спекулянти воєнного часу. Це більш ніж розчаровує. Це ганебно та неетично", - зазначив Зонненфельд.

Професор наголошує, що споживачі мають розуміти, що підтримуючи ці компанії, вони підтримують те, що підживлює путінську військову машину.

У березні 2022 року ця компанія пообіцяла піти з Росії. Однак, за даними Єльського університету, через 16 місяців Heineken все ще має сім пивоварень і 1800 співробітників у цій країні. Мало того, відтоді компанія запустила низку нових брендів у РФ, поглинувши частку ринку, спричинену відходом інших великих пивних брендів.

Також у березні минулого року гігант із виробництва закусок та цукерок Mondelez пообіцяв скоротити "всі другорядні види діяльності в Росії, допомагаючи підтримувати безперервність поставок продуктів харчування". У компанії заявили, що зосередить свою діяльність на базових пропозиціях.

Однак Mondelez (виробник печива Oreo, крекерів Triscuit та снеків Nabisco) тепер стверджує, що в Росії, як і раніше, працює 3000 їх співробітників.

Подібно до Unilever і Mondelez, Nestle минулого року також пообіцяла продавати в РФ тільки "основні" продукти, такі як дитячі суміші.

Проте дослідники з Єльського університету виявили, що виробник шоколадних батончиків Kit Kat, розчинної кави Nescafe і Purina, як і раніше, продає в Росії корми для домашніх тварин, шоколадні батончики та інші другорядні товари.

Незважаючи на свою обіцянку залишити Росію в березні 2022 року, коворкінг-гігант WeWork, як і раніше, дозволяє користувачам бронювати робочі місця в Москві.

Тютюновий гігант Philip Morris заявив минулого року, що докладає всіх зусиль, щоб піти з РФ. Але сьогодні є однією з найбільших транснаціональних корпорацій, що залишилися в Росії з активами, що оцінюються в 2,5 мільярда доларів, включаючи кілька заводів, йдеться в дослідженні Єльського університету.

Декілька американських мереж швидкого харчування все ще працюють у РФ. Так, команда Зонненфельда виявила, що "Сбарро Піца" все ще має діючий заклад у Москві, який, мабуть, підтримується російськомовним веб-сайтом.

Також є в РФ і американська мережа ресторанів швидкого харчування Carl's Jr.

Крім того, Єльський університет виявив, що в Росії ще працюють незалежні франчайзи TGI Fridays.

Спонсори війни

Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції України внесло корпорацію Unilever до списку міжнародних спонсорів війни через те, що досі працює в РФ, сплачує податки до російського держбюджету.

Ми також повідомляли, що компанія Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. Минулого року зафіксували бурхливе зростання продажів на території Росії. Вони залишилися працювати в країні, незважаючи на вторгнення Росії до України.