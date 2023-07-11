Исследователи обвинили некоторые крупные компании в нарушении обещаний уйти из РФ, - CNN

По словам автора исследования Йельского университета Джеффа Зонненфельда, уход компаний из страны-агрессора нанес Москве и экономике РФ серьезный финансовый и символический удары.

Данное исследование основано на информаторах, местных экспертах, студентах, работающих в РФ, корпоративных документах и сообщениях средств массовой информации. Так были выявлены фирмы, которые команда ученых обвинила в нарушении своих обещаний уйти или, по крайней мере, резко сократить свое присутствие в России.

Среди них такие известные компании, как Heineken, Unilever, Philip Morris и производитель Oreo Mondelez.

"Эти компании нарушают свои обещания. Они действуют как спекулянты военного времени. Это более чем разочаровывает. Это постыдно и неэтично", - отметил Зонненфельд.

Профессор подчеркивает, что потребители должны понимать, что, поддерживая эти компании, они поддерживают то, что подпитывает путинскую военную машину.

В марте 2022 года эта компания пообещала уйти из России. Однако, по данным Йельского университета, спустя 16 месяцев у Heineken все еще есть семь пивоварен и 1800 сотрудников в этой стране. Мало того, с тех пор компания запустила ряд новых брендов в РФ, поглотив долю рынка, вызванную уходом других крупных пивных брендов.

Также в марте прошлого года гигант по производству закусок и конфет Mondelez пообещал сократить "все второстепенные виды деятельности в России, помогая поддерживать непрерывность поставок продуктов питания". В компании заявили, что сосредоточит свою деятельность на "базовых предложениях".

Однако Mondelez (производитель печенья Oreo, крекеров Triscuit и снеков Nabisco) теперь утверждает, что в России по-прежнему работает 3000 их сотрудников.

Подобно Unilever и Mondelez, Nestle в прошлом году также пообещала продавать в РФ только "основные" продукты, такие как детские смеси.

Тем не менее исследователи из Йельского университета обнаружили, что производитель шоколадных батончиков Kit Kat, растворимого кофе Nescafe и Purina по-прежнему продает в России корма для домашних животных, шоколадные батончики и другие второстепенные товары.

Несмотря на свое обещание покинуть Россию в марте 2022 года, коворкинг-гигант WeWork по-прежнему позволяет пользователям бронировать рабочие места в Москве.

Табачный гигант Philip Morris заявил в прошлом году, что прилагает все усилия, чтобы уйти из РФ. Но сегодня является одной из крупнейших оставшихся транснациональных корпораций в России с активами, оцениваемыми в 2,5 миллиарда долларов, включая несколько заводов, говорится в исследовании Йельского университета.

Несколько американских сетей быстрого питания все еще работают в РФ. Так, команда Зонненфельда обнаружила, что у "Сбарро Пиццы" все еще есть действующее заведение в Москве, которое, по-видимому, поддерживается русскоязычным веб-сайтом.

Также присутствует в РФ и американская сеть ресторанов быстрого питания Carl’s Jr.

Кроме того, Йельский университет обнаружил, что в России все еще работают независимые франчайзи TGI Fridays.

Спонсоры войны

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло корпорацию Unilever в список международных спонсоров войны из-за того, что до сих пор работает в РФ, платит налоги в российский госбюджет.

Мы также сообщали, что американская компания Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. В прошлом году зафиксировали бурный рост продаж на территории России. Они остались работать в стране, несмотря на вторжение России в Украину.