Исследователи обнародовали данные об ущербе инфраструктуры Украины из-за войны

Согласно обнародованным данным, в денежном эквиваленте ущерб от повреждения и разрушения инфраструктуры и зданий Украины составляет 153 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал UA War Infographics.

Кроме того, ущерб инфраструктуры в результате войны не отмечен в Тернопольской и Черновицкой областях.

Ущерб инфраструктуре в Сумской и Николаевской областях оценивается соответственно в 5,5 и 5,6 млрд долларов. В Черниговской области эта цифра достигает 3 млрд долларов, в Днепропетровской – 2,9 млрд долларов.

Наибольший ущерб понесла Донецкая область: там ущерб оценивается в 38,7 млрд долларов. На втором месте находится Харьковская область с убытком в размере 27,8 млрд. долларов.

Напомним, Украине понадобится 9 млрд долларов в течение следующих 10 лет, чтобы восстановить свою культуру и туристический сектор . Двухлетняя война с Россией уже нанесла Киеву ущерб более 19,6 млрд долларов в виде доходов от туризма.

По словам директора отдела культуры и чрезвычайных ситуаций ЮНЕСКО Кристи Пиккат, убытки продолжают расти, а потребности восстановления сектора только увеличиваются.

В своей оценке, проведенной накануне двухлетней годовщины войны, ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный культурным ценностям, примерно в 3,5 миллиарда долларов, что на 40% больше, чем в 2023 году.

Кроме того, завремя полномасштабного вторжения России окружающая среда Украины понесла убытки на сумму 2,2 трлн гривен . Это 1024 млрд. гривен убытков от засорения земель и загрязнения почв, 1081 млрд. гривен ущерба от загрязнения воздуха, 82,2 млрд. - от загрязнения и засорения водных ресурсов и морских вод, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

По словам министра, в настоящее время зафиксировано 3600 преступлений против окружающей среды Украины.

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