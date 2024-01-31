Міндовкілля оцінило збитки природі України від війни

За час повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року довкілля України зазнало збитків на 2,2 трлн гривень.

Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Сюди входять 1024 млрд гривень збитків від засмічення земель та забруднення ґрунтів, 1081 млрд гривень шкоди від забруднення повітря, зокрема горіння нафтопродуктів, лісових пожеж, загоряння інших об'єктів, а також 82,2 млрд гривень збитків від забруднення та засмічення водних ресурсів і морських вод, повідомив міністр під час міжнародного форуму United for Nature

За його словами, на даний момент зафіксовано 3600 злочинів проти довкілля України. "Першим викликом з відновлення довкілля є розмінування території. Ми маємо сьогодні понад 172 тисячі квадратних кілометрів потенційно замінованих територій. Відновлювати екосистему ми можемо тільки після розмінування", - сказав Стрілець.