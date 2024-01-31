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Міндовкілля оцінило збитки природі України від війни

Україна, Середа 31 січня 2024 15:29
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Міндовкілля оцінило збитки природі України від війни Фото: Війна нанесла природі України збитків на 2,2 трлн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За час повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року довкілля України зазнало збитків на 2,2 трлн гривень.

Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Сюди входять 1024 млрд гривень збитків від засмічення земель та забруднення ґрунтів, 1081 млрд гривень шкоди від забруднення повітря, зокрема горіння нафтопродуктів, лісових пожеж, загоряння інших об'єктів, а також 82,2 млрд гривень збитків від забруднення та засмічення водних ресурсів і морських вод, повідомив міністр під час міжнародного форуму United for Nature

За його словами, на даний момент зафіксовано 3600 злочинів проти довкілля України. "Першим викликом з відновлення довкілля є розмінування території. Ми маємо сьогодні понад 172 тисячі квадратних кілометрів потенційно замінованих територій. Відновлювати екосистему ми можемо тільки після розмінування", - сказав Стрілець.

Нагадаємо, на сьогодні Україна є найзамінованішою країною світу. Потенційно небезпечною вважається майже третина території - близько 174 тисяч квадратних кілометрів. Уряд України ставить собі за мету повернути в господарську експлуатацію протягом 10 років 80% цих територій.

Раніше міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію "Коаліції з розмінування". До протимінної коаліції, очолюваної Литвою, наразі мають намір приєднатися 22 країн.

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