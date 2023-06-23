Досі не вийшла з РФ. Китайська автокомпанія потрапила до списку спонсорів війни

"Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія належить приватному китайському підприємцю-мільярдеру Лі Шуфу і має кілька брендів, серед яких Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

У 2022 році Geely увійшла до списку найбільших компаній світу Fortune Global 500 та посіла 229 місце.

Головний виконавчий директор автовиробника Деніел Лі заявив, що не хоче змушувати свої компанії залишати ринок Росії. Він особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після вторгнення держави-агресора в Україну.

Так, продажі автомобілів під маркою Geely в Росії за перші три місяці 2023 року зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12673 одиниць. А виторг Geely Auto Group за 2022 рік становив понад 20 млрд доларів.

Дистриб’ютором бренду Geely в Росії є компанія ТОВ "Джили-Моторс", виторг якої за 2022 рік виріс на 82% до 800 млн доларів, чистий прибуток виріс на 5105% до 201 млн доларів, податків до бюджету Росії сплачено на суму понад 51,4 млн доларів.

Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки у РФ. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

До того ж жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.

Список міжнародних спонсорів війни

НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній у цей список є репутаційний тиск.

"Важливо, щоб таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати з агресором, вони закрили свій бізнес в Росії та усвідомили позицію усього демократичного світу", - пояснювали в НАЗК.

За цей час до переліку внесено близько 30 міжнародних компаній.

Зокрема, нещодавно туди потрапила американська транснаціональна компанія з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International.

Компанія в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки.