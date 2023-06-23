До сих пор не вышла из РФ. Китайская автокомпания попала в список спонсоров войны

"Geely продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Компания принадлежит частному китайскому предпринимателю-миллиардеру Ли Шуфу и имеет несколько брендов, среди которых Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

В 2022 году Geely вошла в список крупнейших компаний мира Fortune Global 500 и заняла 229 место.

Главный исполнительный директор автопроизводителя Дэниел Ли заявил, что не хочет заставлять свои компании покидать рынок России. Он лично поддержал решение автобренда Geely увеличить продажи автомобилей в РФ после того, как глобальные конкуренты ушли с рынка после вторжения государства-агрессора в Украину.

Так, продажи автомобилей под маркой Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом с 5543 единиц до 12673 единиц. А выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд долларов.

Дистрибьютором бренда Geely в России является компания ООО "Джили-Моторс", выручка которой за 2022 год выросла на 82% до 800 млн долларов, чистая прибыль выросла на 5105% до 201 млн долларов, налогов в бюджет России уплачено на сумму свыше 51,4 млн долларов.

Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в РФ. По состоянию на май 2023 года сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.

К тому же, никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было.

Список международных спонсоров войны

НАПК сообщало, что главной целью включения компаний в этот список является репутационное давление.

"Важно, чтобы таким компаниям было не выгодно репутационно сотрудничать с агрессором, они закрыли свой бизнес в России и осознали позицию всего демократического мира", - объясняли в НАПК.

За это время в список внесено около 30 международных компаний.

В частности, недавно туда попала американская транснациональная компания по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International.

Компания в условиях войны не только продолжает работать на российском рынке, но эффективно продвигает свою продукцию в торговых сетях и выводит на рынок новинки.