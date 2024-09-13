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"Досі не віриться". З полону звільнили кримськотатарську активістку Леніє Умерову

Київ, Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 16:48
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"Досі не віриться". З полону звільнили кримськотатарську активістку Леніє Умерову Фото: Леніє Умерова після звільнення (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Ольга Маджумдар

Із російського полону 13 вересня повернулася кримськотатарська активістка Леніє Умерова. В Росії її звинувачували у шпигунстві.

РБК-Україна розповідає, що відомо про дівчину.

"Я так рада бачити український прапор"

Леніє Умерова – одна із 49 українців, які повернулися до України з російського полону 13 вересня. У грудні 2022 року її затримали російські силовики на кордоні Грузії та Росії, коли дівчина намагалася потрапити до Криму, щоб відвідати хворого батька.

"Я так схвильована, я так рада, не передати словами. Як я довго чекала цього дня. Як я рада бачити український прапор", - такими були перші слова Леніє після звільнення.

Брат колишньої політичної ув'язненої Азіз Умеров написав у Facebook:

"Неймовірна новина, досі не віриться. Вітаємо Леніє вдома та на свободі".

Дівчина поїхала з Криму у 2015 році, щоб закінчити школу на материковій Україні та вступити до вишу. Згодом навчалася київському університеті на хіміка-технолога, потім працювала в українському бренді модного одягу.

На початку грудня Леніє вирушила до батька у Крим, який мав ускладнення після операції через онкологію. Дівчина їхала через Болгарію, Румунію та кордон Грузії із РФ. Під час переходу кордону на КПП "Верхній Ларс" росіяни затримали Умерову. Вона їхала з українським паспортом.

Спершу кримчанку тримали в ізоляторі для осіб без громадянства та іноземних громадян. У березні 2023 року Леніє Умерову випустили з Центру тимчасового утримання іноземних громадян під Владикавказом, але майже відразу арештували через відсутність документів.

А у травні 2023 року кримськотатарську активістку заарештували за підозрою у шпигунстві. Її справу засекретили. Як писали російські ЗМІ, дівчина нібито передала відомості про дислокацію російських окупантів у Київській області. За таке в Росії загрожує до 20 років позбавлення волі.

Про повернення в Україну 49 українців і українок у межах чергового обміну повідомив президент Володимир Зеленський. Серед них - воїни Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, захисники "Азовсталі", а також цивільні люди.

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При підготовці матеріалу використані джерела: Telegram Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, "Суспільне. Крим", "Крим. Реалії".

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