"До сих пор не верится". Из плена освободили крымскотатарскую активистку Ление Умерову

Из российского плена 13 сентября вернулась крымскотатарская активистка Ление Умерова. В России ее обвиняли в шпионаже.

"Я так рада видеть украинский флаг"

Ление Умерова – одна из 49 украинцев, вернувшихся в Украину из российского плена 13 сентября. В декабре 2022 года ее задержали российские силовики на границе Грузии и России, когда девушка пыталась попасть в Крым, чтобы навестить больного отца.

"Я так взволнована, я так рада, не передать словами. Как я долго ждала этого дня. Как я рада видеть украинский флаг", - такие были первые слова Ление после освобождения.

Брат бывшей политзаключенной Азиз Умеров написал в Facebook:

"Невероятная новость, до сих пор не верится. Поздравляем Ление дома и на свободе".

Девушка уехала из Крыма в 2015 году, чтобы окончить школу на материковой Украине и поступить в вуз. Впоследствии училась в киевском университете на химика-технолога, затем работала в украинском бренде модной одежды.

В начале декабря Ление отправилась к отцу в Крым, который имел осложнения после операции из-за онкологии. Девушка ехала через Болгарию, Румынию и границу Грузии из РФ. Во время перехода границы на КПП "Верхний Ларс" россияне задержали Умерову. Она ехала с украинским паспортом.

Сначала крымчанку держали в изоляторе для лиц без гражданства и иностранных граждан. В марте 2023 года Лению Умерову выпустили из Центра временного содержания иностранных граждан во Владикавказе, но почти сразу арестовали из-за отсутствия документов.

А в мае 2023 года крымскотатарскую активистку арестовали по подозрению в шпионаже. Ее дело засекретили. Как писали российские СМИ, девушка якобы передавала сведения о дислокации российских оккупантов в Киевской области. За это в России грозит до 20 лет лишения свободы.