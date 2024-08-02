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Досі в строю. Зірка "Манчестер Юнайтед" часів Фергюсона гратиме на батьківщині

Фото: Луїш Нані в кольорах збірної Португалії (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон Європи 2016 року Луїш Нані продовжить кар'єру в "Ештрелі" з португальської Амадори. Восени йому виповниться 38.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

Досвідчений вінгер повернувся на батьківщину після 5-річної паузи. Останнім клубом ветерана був турецький "Адана Демірспор".

Нані підписав із "Ештрелою" контракт на 1 рік. У новій команді він виступатиме під звичним 17-м номером. Для вінгера "триколірні" – лише другий клуб Прімейри в кар'єрі після рідного "Спортінга" з Лісабона.

У минулому сезоні Нані провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. "Ештрела" натомість фінішувала на 14-й сходинці в чемпіонаті Португалії.

 

 

 

Хто такий Луїш Нані

Уродженець столиці Кабо-Верде, в дитинстві переїхав до Португалії. Зростав під опікою тітки в Амадорі, тренувався зі столичними "Бенфікою" і "Спортінгом".

На професіональному рівні дебютував у сезоні 2005/06. Через два роки переїхав до Англії, де провів 7 повних сезонів за "Манчестер Юнайтед". Пізніше на сезон повернувся в "Спортінг", а потім захищав кольори стамбульського "Фенербахче", іспанської "Валенсії", римського "Лаціо", "Спортінга" (втретє), американського "Орландо Сіті", італійської "Венецію", австралійського "Мельбурн Вікторію" і "Адана Демірспора".

Чотириразовий чемпіон Англії, тріумфатор Ліги чемпіонів 2007/08, перемагав у кубкових змаганнях Португалії та Англії. У лавах збірної Португалії провів 112 поєдинків (23 голи) та виграв із національною командою Євро-2016.

До слова, раніше чемпіон світу-2018 Варан перейшов у "Комо" з італійської Серії А.

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