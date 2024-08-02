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До сих пор в строю. Звезда "Манчестер Юнайтед" времен Фергюсона будет играть на родине

Фото: Луиш Нани в цветах сборной Португалии (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион Европы 2016 года Луиш Нани продолжит карьеру в "Эштреле" из португальской Амадоры. Осенью ему исполнится 38.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

Опытный вингер вернулся на родину после 5-летней паузы. Последним клубом ветерана был турецкий "Адана Демирспор".

Нани подписал с "Эштрелой" контракт на 1 год. В новой команде он будет выступать под обычным 17-м номером. Для вингера "трехцветные" – лишь второй клуб Примейры в карьере после родного "Спортинга" из Лиссабона.

В прошлом сезоне Нани провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативных передачи. "Эштрела" в свою очередь финишировала на 14-й строчке в чемпионате Португалии.

 

 

 

Кто такой Луиш Нани

Уроженец столицы Кабо-Верде, в детстве переехал в Португалию. Вырос на попечении тети в Амадоре, тренировался со столичными "Бенфикой" и "Спортингом".

На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2005/06. Через два года переехал в Англию, где провел 7 полных сезонов за "Манчестер Юнайтед". Позже на сезон вернулся в "Спортинг", а затем защищал цвета стамбульского "Фенербахче", испанской "Валенсии", римского "Лацио", "Спортинга" (третий раз), американского "Орландо Сити", итальянской "Венеции", австралийского "Мельбурна Виктории" и "Адана Демирспора".

Четырехкратный чемпион Англии, триумфатор Лиги чемпионов 2007/08, побеждал в кубковых соревнованиях Португалии и Англии. В рядах сборной Португалии провел 112 поединков (23 гола) и выиграл с национальной командой Евро-2016.

К слову, ранее чемпион мира-2018 Варан перешел в "Комо" из итальянской Серии А.

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