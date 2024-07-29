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Амбітний новачок Серії А підписав чемпіона світу-2018

Комо, Понеділок 29 липня 2024 10:58
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Амбітний новачок Серії А підписав чемпіона світу-2018 Фото: Рафаель Варан перебрався до Італії (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорців

Французький оборонець Рафаель Варан приєднався до лав італійського "Комо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

31-річний центрбек вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. Він захищатиме кольори "ларіані".

Варан уклав із "Комо" контракт на 2 роки. Сторони передбачили в договорі опцію продовження співпраці ще на сезон. До Серії А він переїхав у статусі вільного агента після завершення угоди з англійським "Манчестер Юнайтед".

Вихованець французького "Ланса" Варан зробив ім'я в мадридському "Реалі". За "вершкових" оборонець провів 10 сезонів і завоював 3 чемпіонські титули, Кубок і 3 Суперкубка Іспанії, 4 трофеї Ліги чемпіонів, інші титули. У складі збірної Франції він тріумфував на ЧС-2018 і виграв Лігу націй 2020/21.

Що відомо про "Комо"

Заснований у 1907 році клуб. Після банкрутства двічі відновлював діяльність (2005, 2017).

За всю історію провів 14 сезонів у Серії А. Найкращий результат – 6-те місце в сезоні 1949/50. Досі останнім роком у футбольній еліті залишався сезон 2002/03. Повернення до Серії А стало можливим завдяки опіці британської компанії SENT Entertainment, а до складу акціонерів клубу входить легендарний француз Тьєррі Анрі.

Головний тренер команди – чемпіон світу та Європи Сеск Фабрегас. Поки він не мав тренерської ліцензії, то формально алленаторе "озерників" був валлієць Остіан Робертс.

До слова, раніше Конте став керманичем "Наполі" замість Кальцони.

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