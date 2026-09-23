Досі громадянка Росії? Олег Кіпер зробив заяву про паспорт дружини

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер офіційно підтвердив, що його дружина Ірина, яка народилася в Росії, отримала український паспорт вже після початку повномасштабної війни. При цьому чиновник не уточнив, коли саме вона припинила громадянство РФ.

Про це йдеться у відповіді Кіпера на інформаційний запит РБК-Україна .

Так, Кіпер зазначив, що його дружина "набула громадянства Російської Федерації з моменту народження".

За словами посадовця, у березні 2022 року Ірина Кіпер отримала громадянство України, а в липні того ж року - паспорт громадянина України.

Водночас у відповіді немає дати припинення громадянства РФ або інформації про документ, який це підтверджує. І це важливе уточнення, оскільки отримання українського паспорта саме по собі не відповідає на питання про припинення громадянства іншої держави.

Що відомо про російський паспорт дружини Кіпера

Питання громадянства Ірини Кіпер стало публічним ще у 2023 році. Тоді журналісти проєкту "Схеми" дослідили її документи та повідомили, що російський паспорт дружини Кіпера на той момент значився чинним у базі МВС РФ.

Журналісти також виявили ІПН Ірини Кіпер у базі Федеральної податкової служби Росії.

Дані щодо ІПН Ірини Кіпер (скріншот з порталу ФПС Росії / Схеми)

Тоді Кіпер заявляв, що його дружина змінила російське громадянство на українське. Однак журналісти звернули увагу на іншу обставину: якщо громадянство РФ було припинене, це не пояснювало, чому російський паспорт продовжував відображатися як чинний у відповідній базі.

Чому Кіпер зараз у колі зору суспільства

Ім'я Олега Кіпера нещодавно опинилося в центрі уваги правоохоронців у межах операції НАБУ та САП "Карфаген".

4 вересня 2026 року антикорупційні органи повідомили про викриття злочинної організації, яку слідство пов'язує з отриманням хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізацією коштів. За даними ВАКС, йдеться про понад 89,9 млн грн, які, за версією слідства, могли бути легалізовані учасниками організації.

У межах цього провадження НАБУ проводило обшуки, зокрема, у Кіпера. За інформацією ЗМІ, слідчі дії відбулися у його помешканнях у Києві та Одесі, а правоохоронці вилучили телефон.

Окремий інтерес слідства до голови Одеської ОВА пояснюється його професійними зв'язками з одним із ключових фігурантів справи - Сергієм Кропивою, якого слідство називає "Канцлером".

У 2024 році Кропива працював заступником голови Одеської ОВА та відповідав за цифровий розвиток і трансформацію саме за керівництва Кіпера. Після цього він перейшов до Офісу генерального прокурора. У матеріалах справи також фігурують розмови Кропиви, в яких він згадує роботу з Кіпером.

На тлі "Карфагена" у медіа також з'являлися повідомлення про можливу відставку Кіпера.