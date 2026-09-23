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До сих пор гражданка России? Олег Кипер сделал заявление о паспорте жены

18:07 23.09.2026 Ср
3 мин
aimg Елена Ткаченко
До сих пор гражданка России? Олег Кипер сделал заявление о паспорте жены Жена Олега Кипера родилась в РФ (фото: facebook.com Олег Кипер)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Глава Одесской ОВА Олег Кипер официально подтвердил, что его жена Ирина, которая родилась в России, получила украинский паспорт уже после начала полномасштабной войны. При этом чиновник не уточнил, когда она прекратила гражданство РФ.

Об этом говорится в ответе Кипера на информационный запрос РБК-Украина.

Так, Кипер отметил, что его жена "приобрела гражданство Российской Федерации с момента рождения".

По словам чиновника, в марте 2022 года Ирина Кипер получила гражданство Украины, а в июле того же года - паспорт гражданина Украины.

В то же время в ответе нет даты прекращения гражданства РФ или информации о подтверждающем это документе. И это важное уточнение, поскольку получение украинского паспорта само по себе не отвечает на вопрос о прекращении гражданства другого государства.

Что известно о российском паспорте супруги Кипера

Вопрос гражданства Ирины Кипер стал публичным еще в 2023 году. Тогда журналисты проекта "Схемы" исследовали ее документы и сообщили, что российский паспорт супруги Кипера на тот момент числился в базе МВД РФ.

Журналисты также обнаружили ИНН Ирины Кипер в базе Федеральной налоговой службы России.

До сих пор гражданка России? Олег Кипер сделал заявление о паспорте жены

Данные об ИНН Ирины Кипер (скриншот с портала ФНС России / Схемы)

Тогда Кипер заявлял, что его супруга сменила российское гражданство на украинское. Однако журналисты обратили внимание на другое обстоятельство: если гражданство РФ было прекращено, это не объясняло, почему российский паспорт продолжал отражаться как действующий в соответсвующей базе.

Почему Кипер сейчас в поле зрения общества

Имя Олега Кипера недавно оказалось в центре внимания правоохранителей в рамках операции НАБУ и САП "Карфаген".

4 сентября 2026 антикоррупционные органы сообщили о разоблачении преступной организации, которую следствие связывает с получением взяток от мошеннических колл-центров и легализацией средств. По данным ВАКС, речь идет о более 89,9 млн грн, которые, по версии следствия, могли быть легализованы участниками организации.

В рамках этого производства НАБУ проводило обыски, в частности, у Кипера. По информации СМИ, следственные действия прошли в его домах в Киеве и Одессе, а правоохранители изъяли телефон.

Отдельный интерес следствия к главе Одесской ОВА объясняется его профессиональными связями с одним из ключевых фигурантов дела - Сергеем Крапивой, которого следствие называет "Канцлером".

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В 2024 году Кропива работал заместителем председателя Одесской ОВА и отвечал за цифровое развитие и трансформацию именно при руководстве Кипера. После этого он перешел в Офис генерального прокурора. В материалах дела также фигурируют разговоры Крапивы, в которых он упоминает о работе с Кипером.

На фоне "Карфагена" в СМИ также появлялись сообщения о возможной отставке Кипера.

Добавим, Кипер уже неоднократно оказывался в центре публичных скандалов. После работы в прокуратуре при Викторе Януковиче его внесли в люстрационный реестр, однако в 2019 году суд отменил ограничения, признал увольнение незаконным и присудил более 805 тыс. грн компенсации.

Отдельно журналисты расследовали его поездку за границу в конце 2022 - начале 2023 года, историю с контролем аграрного экспорта в Одесской области и заявления относительно недвижимости и бизнес-активов.

В январе 2026 года суд обязал СБУ начать досудебное расследование по заявлению о возможных злоупотреблениях Кипера.

Больше о скандалах, связанных с нынешним главой Одесской ОВА, читайте в нашем материале.

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