До сих пор гражданка России? Олег Кипер сделал заявление о паспорте жены

Глава Одесской ОВА Олег Кипер официально подтвердил, что его жена Ирина, которая родилась в России, получила украинский паспорт уже после начала полномасштабной войны. При этом чиновник не уточнил, когда она прекратила гражданство РФ.

Об этом говорится в ответе Кипера на информационный запрос РБК-Украина .

Так, Кипер отметил, что его жена "приобрела гражданство Российской Федерации с момента рождения".

По словам чиновника, в марте 2022 года Ирина Кипер получила гражданство Украины, а в июле того же года - паспорт гражданина Украины.

В то же время в ответе нет даты прекращения гражданства РФ или информации о подтверждающем это документе. И это важное уточнение, поскольку получение украинского паспорта само по себе не отвечает на вопрос о прекращении гражданства другого государства.

Что известно о российском паспорте супруги Кипера

Вопрос гражданства Ирины Кипер стал публичным еще в 2023 году. Тогда журналисты проекта "Схемы" исследовали ее документы и сообщили, что российский паспорт супруги Кипера на тот момент числился в базе МВД РФ.

Журналисты также обнаружили ИНН Ирины Кипер в базе Федеральной налоговой службы России.

Данные об ИНН Ирины Кипер (скриншот с портала ФНС России / Схемы)

Тогда Кипер заявлял, что его супруга сменила российское гражданство на украинское. Однако журналисты обратили внимание на другое обстоятельство: если гражданство РФ было прекращено, это не объясняло, почему российский паспорт продолжал отражаться как действующий в соответсвующей базе.

Почему Кипер сейчас в поле зрения общества

Имя Олега Кипера недавно оказалось в центре внимания правоохранителей в рамках операции НАБУ и САП "Карфаген".

4 сентября 2026 антикоррупционные органы сообщили о разоблачении преступной организации, которую следствие связывает с получением взяток от мошеннических колл-центров и легализацией средств. По данным ВАКС, речь идет о более 89,9 млн грн, которые, по версии следствия, могли быть легализованы участниками организации.

В рамках этого производства НАБУ проводило обыски, в частности, у Кипера. По информации СМИ, следственные действия прошли в его домах в Киеве и Одессе, а правоохранители изъяли телефон.

Отдельный интерес следствия к главе Одесской ОВА объясняется его профессиональными связями с одним из ключевых фигурантов дела - Сергеем Крапивой, которого следствие называет "Канцлером".

В 2024 году Кропива работал заместителем председателя Одесской ОВА и отвечал за цифровое развитие и трансформацию именно при руководстве Кипера. После этого он перешел в Офис генерального прокурора. В материалах дела также фигурируют разговоры Крапивы, в которых он упоминает о работе с Кипером.

На фоне "Карфагена" в СМИ также появлялись сообщения о возможной отставке Кипера.