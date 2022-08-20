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Дошла очередь до людей с болезнями: Гайдай рассказал о мобилизации в оккупации

Фото: На оккупированной части Луганской области россияне мобилизуют людей с болезнями (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированной территории Луганской области продолжается принудительная мобилизация местных жителей, несмотря на их состояние здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, россияне продолжают мобилизацию и ищут мужчин в оккупации.

"Дошла очередь до людей с болезнями", - заявил глава области.

Также он сообщил, что пока россияне не могут пробить украинскую оборону, поэтому бои идут на границе Луганской области. В оккупации местные жители активно партизанят, в результате чего россияне не чувствуют покоя и находятся в ужасе.

Напомним, что ранее Гайдай сообщал о массированном наступлении россиян на Донбассе.

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