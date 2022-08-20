Дошла очередь до людей с болезнями: Гайдай рассказал о мобилизации в оккупации

На оккупированной территории Луганской области продолжается принудительная мобилизация местных жителей, несмотря на их состояние здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По словам Гайдая, россияне продолжают мобилизацию и ищут мужчин в оккупации.
"Дошла очередь до людей с болезнями", - заявил глава области.
Также он сообщил, что пока россияне не могут пробить украинскую оборону, поэтому бои идут на границе Луганской области. В оккупации местные жители активно партизанят, в результате чего россияне не чувствуют покоя и находятся в ужасе.
Напомним, что ранее Гайдай сообщал о массированном наступлении россиян на Донбассе.
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