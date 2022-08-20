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Дійшла черга до людей з хворобами: Гайдай розповів про мобілізацію в окупації

Фото: На окупованій частині Луганської області росіяни мобілізують людей з хворобами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій території Луганської області продовжується примусова мобілізація місцевих мешканців, не зважаючи на їх стан здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, росіяни продовжують мобілізацію та шукають чоловіків в окупації.

"Дійшла черга до людей з хворобами", - заявив очільник області.

Також він повідомив, що наразі росіяни не можуть пробити українську оборону, тому бої точаться на межі Луганської області. В окупації місцеві мешканці активно партизанять, внаслідок чого росіяни не відчувають спокою та нажахані.

Нагадаємо, що раніше Гайдай повідомляв про масований наступ росіян на Донбасі.

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