Дійшла черга до людей з хворобами: Гайдай розповів про мобілізацію в окупації

На окупованій території Луганської області продовжується примусова мобілізація місцевих мешканців, не зважаючи на їх стан здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За словами Гайдая, росіяни продовжують мобілізацію та шукають чоловіків в окупації.
"Дійшла черга до людей з хворобами", - заявив очільник області.
Також він повідомив, що наразі росіяни не можуть пробити українську оборону, тому бої точаться на межі Луганської області. В окупації місцеві мешканці активно партизанять, внаслідок чого росіяни не відчувають спокою та нажахані.
Нагадаємо, що раніше Гайдай повідомляв про масований наступ росіян на Донбасі.
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