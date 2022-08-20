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Россияне ведут массированное наступление на Донбассе: бои идут на ряде направлений

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Донбасс, Суббота 20 августа 2022 08:36
Россияне ведут массированное наступление на Донбассе: бои идут на ряде направлений Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска не оставляют своих намерений захватить Луганскую и Донецкую область. Именно сейчас боевые действия идут вблизи четырех населенных пунктов на границе этих областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Как отметил Гайдай, на фронте по несколько раз в день россияне наступают одновременно с разных сторон.

"Вчера враг организовывал наступление по этим (вблизи четырех населенных пунктов, - ред.) и другим направлениям, пытался продвинуться на несколько сотен метров, но наши бойцы оказали ему жесткий отпор. Ночью россияне возобновили свои намерения - украинские защитники держат оборону", - сообщил глава ОВА.

По его словам, всего ВСУ 19 августа отбили семь атак противника на нашем участке фронта, не допустив ни одного прорыва.

Также дважды россияне атаковали с воздуха, выпустили пять ракет по населенным пунктам и нашим укреплениям, четыре раза в бой шли танковые подразделения.

"Ствольная и реактивная артиллерия врага не прекращает обстрелов. Только за минувшую ночь он 12 раз пытался нанести огневого воздействия из этого вооружения", - добавляет Гайдай.

Напомним, по данным утреннего Генштаба ВСУ отбили штурмы и отбросили оккупантов на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Новопавловском направлениях.

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