Дійшла черга до людей з хворобами: Гайдай розповів про мобілізацію в окупації

Фото: На окупованій частині Луганської області росіяни мобілізують людей з хворобами (Getty Images)

На окупованій території Луганської області продовжується примусова мобілізація місцевих мешканців, не зважаючи на їх стан здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, росіяни продовжують мобілізацію та шукають чоловіків в окупації. "Дійшла черга до людей з хворобами", - заявив очільник області. Також він повідомив, що наразі росіяни не можуть пробити українську оборону, тому бої точаться на межі Луганської області. В окупації місцеві мешканці активно партизанять, внаслідок чого росіяни не відчувають спокою та нажахані.