UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Без дощу лише один день: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

18:30 19.04.2026 Нд
3 хв
Очікувати потепління чи похолодання?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Наступного тижня в Україні все ще дощитиме. Лише в середу опади не прогнозуються.

У понеділок, 20 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вночі на крайньому сході та заході місцями невеликі, вдень на Правобережжі помірні, місцями значні дощі, у північних областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, на півдні країни південний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +7 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +7 до +15 градусів;
  • у центральних областях - від +7 до +13 градусів;
  • у південних областях - від +13 до +15 градусів;
  • у західних областях - від +7 до +11 градусів.

У вівторок, 21 квітня, в Україні також прогнозується хмарність з проясненнями та дощі на сході, півдні та заході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +7 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +4 до +13 градусів;
  • у центральних областях - від +7 до +13 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +13 градусів;
  • у західних областях - від +7 до +9 градусів.

У середу, 22 квітня, в Україні дощі не прогнозуються. Буде трохи тепліше.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +11 до +14 градусів;
  • у східних областях - від +9 до +13 градусів;
  • у центральних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +13 градусів;
  • у західних областях - від +11 до +14 градусів.

У четвер, 23 квітня, в Україні знову очікуються дощі та хмарність.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +10 до +12 градусів;
  • у східних областях - від +12 до +14 градусів;
  • у центральних областях - від +11 до +14 градусів;
  • у південних областях - від +12 до +14 градусів;
  • у західних областях - від +11 до +15 градусів.

У п'ятницю, 24 квітня, в Україні буде трохи холодніше, місцями дощитиме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6 до +9 градусів;
  • у східних областях - від +7 до +12 градусів;
  • у центральних областях - від +7 до +12 градусів;
  • у південних областях - від +8 до +12 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +12 градусів.

Нагадаємо, нещодавно у мережі почали з'являтись "прогнози", буцімто літо 2026 року буде "аномально спекотним".

Тим часом в Укргідрометцентрі дали пояснення, чи варто насправді довіряти такій інформації.

Також синоптики проаналізували погодні умови на початку квітня та пояснили, як температурні коливання можуть вплинути на майбутній урожай.

Крім того, стало відомо, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві