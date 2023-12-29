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Без дощів та снігу, але не скрізь. Синоптики розповіли, де чекати опади сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 грудня, в Україні опадів не передбачається. Щоправда, дощ та сніг можливі на сході та у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Полтавській областях вранці та вдень невеликий дощ та мокрий сніг", - розпові

До то го ж сьогодні, вітер буде південно-західним, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура вдень 4-9° тепла, у південній частині та місцями у західних областях 8-13° тепла", - додали в "Укргідрометцентрі".

Рекорди погоди у Києві

Погода у Києві постійно встановлює нові рекорди. Наприклад, 26 грудня у Києві зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який становив 5,9° тепла, що на 0,1° вище, ніж у 2015 році.

А 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня та становила 20,6° тепла. Таким чином було побито столітній рекорд.

Крім того, у червні в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив показник 2012 року. У липні Києва було встановлено рекорд за кількістю дощів. Він перевищив попередній показник, встановлений у 2007 році.

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