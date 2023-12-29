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Без дождей и снега, но не везде. Синоптики рассказали, где ждать осадки сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 декабря, в Украине осадков не предвидится. Правда, дождь и снег возможны на востоке и в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Облачно с прояснениями. Без осадков, только в восточных и Полтавской областях утром и днем небольшой дождь и мокрый снег", - рассказал

К тому же сегодня, ветер будет юго-западным, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

"Температура днем 4-9° тепла, в южной части и местами в западных областях 8-13° тепла", - добавили в "Укргидрометцентре".

Рекорды погоды в Киеве

Погода в Киеве постоянно устанавливает новые рекорды. Например, 26 декабря в Киеве зафиксирован рекорд среднесуточной температуры воздуха для этого дня, который составил 5,9° тепла, что на 0,1° выше, чем в 2015 году.

А 23 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6° тепла. Таким образом был побит столетний рекорд.

Кроме того, в июне в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Он превысил показатель 2012 года. В июле Киеве был установлен рекорд по количеству дождей. Он превысил предыдущий показатель, установленный в 2007 году.

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