Не без дощів. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень дощ.

Вітер переважно східний, 7-12, у Карпатах та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 13-18°, в Карпатах 4-9°.

Погода в Києві

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 13-18°; у Києві вдень близько 15°.



Погода в Україні 29 березня (facebook.com/UkrHMC)