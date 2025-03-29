Не без дощів. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 29 березня, в Україні трохи походнішає, максимально до 18°. Але дощі ймовірні в кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень дощ.
Вітер переважно східний, 7-12, у Карпатах та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 13-18°, в Карпатах 4-9°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 13-18°; у Києві вдень близько 15°.
Погода в Україні 29 березня (facebook.com/UkrHMC)
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