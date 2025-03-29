UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Не без дощів. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 березня, в Україні трохи походнішає, максимально до 18°. Але дощі ймовірні в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень дощ.

Вітер переважно східний, 7-12, у Карпатах та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 13-18°, в Карпатах 4-9°.

Погода в Києві

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 13-18°; у Києві вдень близько 15°.

Погода в Україні 29 березня (facebook.com/UkrHMC)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день