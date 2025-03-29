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Не без дождей. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 марта, в Украине немного походнеет, максимально до 18°. Но дожди вероятны в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Без осадков, лишь в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем дождь.

Ветер преимущественно восточный, 7-12, в Карпатах и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 13-18°, в Карпатах 4-9°.

Погода в Киеве

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 13-18°; в Киеве днем около 15°.

Погода в Украине 29 марта (facebook.com/UkrHMC)

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