Не без дождей. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 29 марта, в Украине немного походнеет, максимально до 18°. Но дожди вероятны в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Переменная облачность. Без осадков, лишь в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем дождь.
Ветер преимущественно восточный, 7-12, в Карпатах и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 13-18°, в Карпатах 4-9°.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 13-18°; в Киеве днем около 15°.
Погода в Украине 29 марта (facebook.com/UkrHMC)
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.