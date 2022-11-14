ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Без дождей, но с туманами: синоптики рассказали о погоде сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 ноября 2022 07:00
Без дождей, но с туманами: синоптики рассказали о погоде сегодня Фото: синоптики рассказали о погоде сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 ноября, в Украине будет сухо, без дождей, но с туманами с утра сразу в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Дожди

Без осадков

Туманы

В западных, Винницкой, Киевской и Житомирской областях утром

Температура

днем 3-8 градусов тепла, в западной и южной частях 9-13 градусов.

Как уже сообщалось, уже на этой неделе в Украине выпадет снег. В это время следует ожидать и похолодания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине