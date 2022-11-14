Без дождей, но с туманами: синоптики рассказали о погоде сегодня

Сегодня, 14 ноября, в Украине будет сухо, без дождей, но с туманами с утра сразу в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Как уже сообщалось, уже на этой неделе в Украине выпадет снег. В это время следует ожидать и похолодания.

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