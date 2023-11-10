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Без дощів, але з іншою "неприємністю". Синоптик дала прогноз на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україні сухо, температура повітря максимально підніметься до +15. Щоправда, варто бути обережними - неприємностей можуть завдати тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В Україні 10-го листопада переважатиме суха погода. Хіба тумани можуть "зависати". Водії! Обережно!" - попередила синоптик.

Крім цього, температура повітря впродовж дня становитиме +8...+12 градусів, на півдні до +15 градусів.

"Ночі вже дуже холодні, хоча й без "нулів" поки що, очікується +2....+7 градусів", - зазначила синоптик.

Погода у Києві

У Києві 10 листопада буде суха погода. Температура повітря коливатиметься близько +10 градусів.

Погода на вихідних

За словами Діденко, у суботу та неділю до нас "прискаче" черговий циклон із південного заходу Європи, разом із атмосферними фронтами вони зумовлять дощову погоду практично в усіх областях України. Крім того, атмосферний фронт на вихідних принесе в Україну похолодання.

Погода до кінця листопада 2023

За даними синоптиків, до кінця місяці потепління не очікується. При цьому, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що температура в листопаді буде близької до норми, або навіть нижче.

Після 20 листопада очікується подальше похолодання, коли вночі буде слабкий мороз до 5 градусів, а денна температура до 6 градусів тепла. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

 

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