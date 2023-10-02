Без дощів, але є нюанс. Синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні

Як зазначають синоптики, очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-західний (на півдні та сході - північно-західний), 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9°, на Волині, Львівщині, Закарпатті та узбережжі морів до 13°; вдень в Україні 17-22°", - додали в "Укргідрометцентрі".

Синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Підсумки вересня 2023 року в Україні

Середньомісячна температура повітря у вересні 2023 року в Києві склала 18,8 градусів тепла, що на 3,9 градусів вище за кліматичну норму. Вересень цього року став найтеплішим у столиці за всю історію спостережень із 1881 року. Зокрема, на вихідних у Києві оновлено ще два температурні рекорди. Кліматична норма перевищена на майже 8 градусів.