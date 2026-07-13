Дощитиме майже по всій Україні: чого чекати від погоди сьогодні
Сьогодні, 13 липня, майже по всій Україні очікуються дощі, місцями грози. Повітря прогріє до +28 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, дощі, місцями грози.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 23-28°, в західних областях 20-25°.
Фото: якою буде погода в Україні 13 липня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, вдень дощ, місцями гроза.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 23-28°, у Києві близько 25°
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що найближчими днями до України прийде потепління. Однак воно буде комфортним, аномальна спека не очікується.