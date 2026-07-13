Дождь пройдет почти по всей Украине: чего ждать от погоды сегодня
Сегодня, 13 июля, почти по всей Украине ожидаются дожди, местами грозы. Воздух прогреет до +28 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, дожди, местами грозы.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 23-28°, в западных областях 20-25°.
Фото: какой будет погода в Украине 13 июля (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, днем дождь, местами гроза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 23-28°, в Киеве около 25°
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшие дни в Украину придет потепление. Однако оно будет комфортным, аномальная жара не ожидается.