Дождь пройдет почти по всей Украине: чего ждать от погоды сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 13 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

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Сегодня, 13 июля, почти по всей Украине ожидаются дожди, местами грозы. Воздух прогреет до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 23-28°, в западных областях 20-25°. Фото: какой будет погода в Украине 13 июля (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, днем дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 23-28°, в Киеве около 25°