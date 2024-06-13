UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі знову поллють. Синоптик розповіла, де не буде опадів в Україні завтра

Фото: якою буде погода в Україні 14 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 14 червня, в Україні знову поновляться дощі. Щоправда, вони не захоплять східних областей країни і максимально термоментри покажуть більше +30 градусів.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"У пʼятницю в Україні переважатиме свіже комфортне повітря із денною температурою +20....+26 градусів, на заході місцями +18...+20 градусів. У східній частині та на південному сході буде вище, +27....+31 градусів", - розповіла вона.

За її словами, короткочасні дощі з грозами знову відновляться і охоплять завтра більшу частину нашої території, окрім східних областей.

Погода у Києві та у наступні дні

У Києві 14 червня очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря становитиме +22, +23 градуси.

Вихідними інтенсивні дощі ймовірні у східній частині України. Спека відновиться із понеділка, 17 червня.

Дощ у Києві

Учора, 12 червня, Київ та область накрила негода. Дощі були настільки сильними, що вулиці столиці затопило одразу у кількох районах. А на Київщині навіть вели аварійні відключення світла.

Як зазначили у КМДА, у Києві менш ніж за добу випало більше половини місячної норми опадів. Злива у Києві стала найбільшою за 30 років.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день