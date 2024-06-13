Дощі знову поллють. Синоптик розповіла, де не буде опадів в Україні завтра

"У пʼятницю в Україні переважатиме свіже комфортне повітря із денною температурою +20....+26 градусів, на заході місцями +18...+20 градусів. У східній частині та на південному сході буде вище, +27....+31 градусів", - розповіла вона.

За її словами, короткочасні дощі з грозами знову відновляться і охоплять завтра більшу частину нашої території, окрім східних областей.

Погода у Києві та у наступні дні

У Києві 14 червня очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря становитиме +22, +23 градуси.

Вихідними інтенсивні дощі ймовірні у східній частині України. Спека відновиться із понеділка, 17 червня.

Дощ у Києві

Учора, 12 червня, Київ та область накрила негода. Дощі були настільки сильними, що вулиці столиці затопило одразу у кількох районах. А на Київщині навіть вели аварійні відключення світла.

Як зазначили у КМДА, у Києві менш ніж за добу випало більше половини місячної норми опадів. Злива у Києві стала найбільшою за 30 років.