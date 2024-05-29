Дощі, зливи та навіть шквали. Де в Україні сьогодні чекати негоду

"Сьогодні активні погодні процеси очікуються на півдні України - дощі, грози, можливі навіть сильні зливи та шквали!" - розповіла вона.

Локальні грозові дощі пройдуть 29 травня також на заході, а до кінця доби середи нестійка погода з локальними дощами охопить усю Україну.

"Температура повітря вирішить випендритися - найтепліше, ледь не до спеки, буде на півночі та сході +26...+29 градусів, а найхолоднішою виявиться південна частина, +20...+24 градуси", - зазначила Діденко, додавши, що у центрі передбачається +22....+26 градусів.

У Києві 29 травня - локальний дощ, гроза. Вдень буде дуже тепло, +26...+28 градусів.

Погода на початок червня в Україні

Початок червня за прогнозом синоптика, в Україні буде спекотним, із періодичними грозовими дощами.

При цьому, за даними синоптиків, середня місячна температура в червні 2024 в Україні прогнозується в межах 19-23 градусів, у гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище норми.