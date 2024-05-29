Дожди, ливни и даже шквалы. Где в Украине сегодня ждать непогоду

"Сегодня активные погодные процессы ожидаются на юге Украины - дожди, грозы, возможны даже сильные ливни и шквалы!" - рассказала она.

Локальные грозовые дожди пройдут 29 мая также на западе, а к концу суток среды неустойчивая погода с локальными дождями охватит всю Украину.

"Температура воздуха решит выпендриться - теплее всего, чуть ли не до жары, будет на севере и востоке +26...+29 градусов, а самой холодной окажется южная часть, +20...+24 градуса", - отметила Диденко, добавив, что в центре предполагается +22....+26 градусов.

В Киеве 29 мая - локальный дождь, гроза. Днем будет очень тепло, +26...+28 градусов.

Погода на начало июня в Украине

Начало июня по прогнозу синоптика в Украине будет жарким, с периодическими грозовыми дождями.

При этом, по данным синоптиков, средняя месячная температура в июне 2024 в Украине прогнозируется в пределах 19-23 градусов, в горных районах 16-19 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы.