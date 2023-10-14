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Дощі на заході й не тільки. Місцями сильні пориви вітру: погода на завтра

Субота 14 жовтня 2023 16:53
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Дощі на заході й не тільки. Місцями сильні пориви вітру: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 15 жовтня, в низці областей України очікуються дощі. На заході можливі сильні пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в північних та місцями центральних областях дощі (в Карпатському регіоні місцями значний дощ); на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південно-західний, у західних і північних областях вдень з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +9 до +13 вночі й від +10 до +14 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +14 до +17 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +9 до +15 вночі й від +20 до +21 вдень;
  • на сході коливатиметься від +7 до +10 вночі й від +17 до +20 вдень.

Дощі на заході й не тільки. Місцями сильні пориви вітру: погода на завтра

Фото: погода на 15 жовтня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +8 - +13, вдень +13 - +18, а в Києві - вночі +11 - +13, вдень +14 - +16.

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