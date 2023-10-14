Дожди на западе и не только. Местами сильные порывы ветра: погода на завтра

Завтра, 15 октября, в ряде областей Украины ожидается дождь. На западе возможны сильные порывы ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями. В западных, днем и в северных и местами центральных областях дожди (в Карпатском регионе местами значительный дождь); на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +9 до +13 ночью и от +10 до +14 днем;

на севере будет колебаться от +10 до +13 ночью и от +14 до +17 днем;

на юге будет колебаться от +9 до +15 ночью и от +20 до +21 днем;

на востоке будет колебаться от +7 до +10 ночью и от +17 до +20 днем.

Фото: погода на 15 октября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +8 - +13, днем +13 - +18, а в Киеве - ночью +11 - +13, днем +14 - +16.