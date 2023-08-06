Дощі на заході й спека до +38 на решті територій: прогноз погоди на сьогодні

На заході України, місцями в Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі. Тим часом на решті територій температура повітря прогріється до +38.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Спекотна суха погода, лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами", - пише пресслужба.
Вітер, як відзначає пресслужба, південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви, в західних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 6 серпня (facebook.com/UkrHMC)
"Вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +19 - +24, вдень +31 - +36, а в Києві - вночі +20 - +22, вдень +33 - +35.
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