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Дожди на западе и жара до +38 на остальных территориях: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на 6 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На западе Украины, местами в Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди. Тем временем на остальных территориях температура воздуха прогреется до +38.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. Жаркая сухая погода, лишь в западных, местами Житомирской и Винницкой областях днем кратковременные дожди с грозами", - пишет пресс-служба.

Ветер, как отмечает пресс-служба, юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы, в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +17 до +23 ночью и от +25 до +31 днем;
  • на севере будет колебаться от +21 до +23 ночью и от +33 до +35 днем;
  • на юге будет колебаться от +20 до +24 ночью и от +34 до +37 днем;
  • на востоке будет колебаться от +20 до +24 ночью и от +34 до +38 днем.

Фото: прогноз погоды на 6 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +19 - +24, днем +31 - +36, а в Киеве - ночью +20 - +22, днем +33 - +35.

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Погода