Дощі на заході й спека до +35 на решті територій: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 20 серпня, на заході очікуються короткочасні дощі. Тим часом решту територій України прогріє до +35.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Невелика хмарність.Без опадів, лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 20 серпня (facebook.com/UkrHMC)
"Невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +17 - +22, вдень +30 - +35, а в Києві - вночі +20, вдень +30 - +32.
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