Дожди на западе и жара до +35 на остальных территориях: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 20 августа, на западе ожидаются кратковременные дожди. Тем временем остальные территории Украины прогреет до +35.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Небольшая облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 20 августа (facebook.com/UkrHMC)
"Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +17 – +22, днем +30 – +35, а в Киеве – ночью +20, днем +30 – +32.
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