Дощі на заході й півдні, можлива гроза: прогноз погоди на сьогодні

На заході й півдні України очікуються сильні дощі. На іншій частині території температура сягатиме +30.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
Дощі та грози варто очікувати в Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях. Місцями можливий значний дощ.
Вітер очікується переважно східний, 7-12 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)
В Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +17 до +19, а вдень - від +28 до +30 градусів. Швидкість вітру досягатиме 7-12 м/c.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.