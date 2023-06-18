Дождь на западе и юге, возможна гроза: прогноз погоды на сегодня

На западе и юге Украины ожидаются сильные ливни. На остальной части территории температура будет достигать +30.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
Дожди и грозы следует ожидать в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. Местами возможен сильный дождь.
Ветер ожидается преимущественно восточный, 7-12 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоды на сегодня (facebook.com/UkrHMC)
В Киеве можно ожидать переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +17 до +19, а днем - от +28 до +30 градусов. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.