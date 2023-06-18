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Дождь на западе и юге, возможна гроза: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На западе и юге Украины ожидаются сильные ливни. На остальной части территории температура будет достигать +30.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

Дожди и грозы следует ожидать в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. Местами возможен сильный дождь.

Ветер ожидается преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +13 до +15 ночью и от +19 до +24 днем;
  • на севере будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +27 до +30 днем;
  • на юге будет колебаться от +17 до +22 ночью и от +26 до +30 днем;
  • на востоке будет колебаться от +15 до +18 ночью и от +25 до +29 днем.

Фото: прогноз погоды на сегодня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве можно ожидать переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +17 до +19, а днем - от +28 до +30 градусов. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с.

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Погода в Украине