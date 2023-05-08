Дощі на заході та заморозки на півночі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні на заході та на південному заході очікуються короткочасні та невеликі дощі. Вночі на півночі можливі заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Як відзначають синоптики, на заході та південному заході України, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій й Закарпатській областях очікуються короткочасні та невеликі дощі. Також опади варто очікувати в центральній та південній частині нашої країни, а саме в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській та Запорізькій областях.
Температура:
Фото: (meteo.gov.ua)
В Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +4 до +6, а вдень - від +11 до +13 градусів. Без опадів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики нещодавно дали прогноз на найближчий місяць.
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