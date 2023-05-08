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Дожди на западе и заморозки на севере: прогноз погоды на сегодня

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Понедельник 08 мая 2023 07:00
Дожди на западе и заморозки на севере: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине на западе ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине на западе и на юго-западе ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Ночью на севере возможны заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Как отмечают синоптики, на западе и юго-западе Украины, в частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Также осадки следует ожидать в центральной и южной части нашей страны, а именно в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской и Запорожской областях.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +3 до +5 ночью и от +9 до +15 днем;
  • на севере будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +10 до +13 днем;
  • на юге будет колебаться от +6 до +11 ночью и от +12 до +16 днем;
  • на востоке будет колебаться от +3 до +7 ночью и от +12 до +16 днем.

Дожди на западе и заморозки на севере: прогноз погоды на сегодня

Фото: (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет от +4 до +6, а днем - от +11 до +13 градусов. Без осадков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики недавно дали прогноз на ближайший месяц.

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